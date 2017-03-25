同婚釋憲 張惠妹相信能看到開花的美麗
同婚釋憲案，司法院大法官召開憲法法庭，人在義大利的張惠妹在臉書發文支持，表示「相信有一天也一定能在台灣看到開花的美麗！」
張惠妹22日英國倫敦開唱那一天，剛好發生英國國會外恐怖攻擊事件。張惠妹世界巡迴演唱會25日將在義大利米蘭舉辦。她今天在臉書張貼在米蘭大教堂前的自拍照表示，「這幾天在英國巡迴，看到愛的平等力量，也體會到恐攻的害怕和難過；心裡很多感動、也很多感觸。」
她表示，「但突然更加覺得愛的重要，因為只有愛能平撫傷痛、只有愛能化解暴戾，這個世界其實很小，真的好希望可以不要有那麼多敵對、那麼多仇恨」。
張惠妹表示，「我知道台灣這幾天也在經歷一個重要的關卡，努力的過程一定是辛苦的，但愛的真諦終究會是一切的答案，我相信有一天也一定能在台灣看到開花的美麗！路很長，繼續加油，只要記得；相信愛的力量！ 」
張惠妹力挺婚姻平權，時常為同志發聲，也擔任同志遊行的「彩虹大使」，2009年阿密特推出歌曲「彩虹」更是同志圈代表性歌曲。去年底挺婚姻平權團體在凱道舉辦音樂會，張惠妹更自掏腰包製作3萬支「SEE MY RIGHTS NOW彩虹旗」。
同婚釋憲案源於台灣同志運動先驅祁家威於2013年3月與男伴到台北市萬華戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，他認為民法第4編親屬第2章婚姻規定「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，提出釋憲聲請。1060325
(中央社)
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