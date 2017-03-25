文化部贊助高美館海外展「再織」三月於紐約盛大展出

安聖惠〈夢與夢之間〉。（文化部提供）

文化部贊助高雄市立美術館2017年海外展「再織：台灣當代纖維藝術展」，自3月30日起分別在紐約市立皇后社區大學藝廊（QCC Art Gallery）及皇后大學美術館（Godwin-Ternbach Museum,Queens College）展出，將有來自台灣及紐約當地藝術家游文富、安聖惠、孟祥璐、Steven Balogh、Hiroshi Jashiki等24位藝術家作品參展，展期至6月20日，歡迎喜愛藝術的朋友前往參觀。

該展覽由皇后大學美術館館長Dr.Amy H.Winter、皇后社區大學藝廊主任Dr.Faustino Quintanilla、高美館助理研究員曾芳玲及紐約獨立策展人李美華共同策劃，源自於高美館「當代藝術大觀：24道線索」展覽。

游文富〈海波浪〉。（文化部提供）

參展藝術家運用各種不同的天然及人工纖維材料展現藝術創意，轉化東方纖維編織的古老技藝，作品探索宇宙生命以及天地派動的關聯性，交織出迷人的故事性及藝術美感。本展亦呼應現今崇尚自然及維護生態的世界潮流，同時帶入紐約藝術家，俾能展開共同對話，期以專業的策展計畫出擊，讓世界看到台灣。

展覽同時獲得紐約市政府文化局、紐約州藝術基金會，州長藝術基金、紐約臺美文藝協會及得中華航空公司等機構的贊助支持，由駐紐約台北文化中心協辦。

(中時電子報)