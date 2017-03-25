同婚釋憲案昨登場 張惠妹：別再有仇恨存在
張惠妹近日到英國倫敦開唱，未料竟遇上恐怖攻擊，幸好演唱會仍如期舉辦，自己也在臉書跟粉絲報平安，雖然人處國外仍關心同性婚姻法案議題，在臉書呼籲「希望可以不要有那麼多敵對、那麼多仇恨」。
張惠妹表示近日看盡人生無常，不僅體會到恐攻的害怕和難過，也看到愛的平等力量，更領悟到只有愛才能平撫傷痛和化解暴戾，話鋒一轉提到昨天登場的「同性婚姻釋憲案」，她表示台灣正在經歷一道重要關卡，雖然這條抗爭道路顛頗難行，但只要有愛相信能看到開花結果那天到來，雖然樂觀看待法案通過，不過仍感概說道「這個世界其實很小，真的好希望可以不要有那麼多敵對、那麼多仇恨」。
收到張惠妹跨海打氣，讓許多粉絲感動留言「謝謝你長期對同志朋友這麼支持！真的太謝謝你了，只有妳才能讓大家知道什麼是愛」。
(中時電子報)
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