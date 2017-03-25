邱太三同婚「考考妣妣」惹議遭切割 黃暐瀚：黑得冤枉

行政院長林全、法務部長邱太三。（資料照，張鎧乙攝）

昨舉行同婚釋憲案辯論，期間法務部長邱太三舉例提問「祖先牌位是要寫考考還是妣妣？」引起挺同人士憤怒，下午行政院長林全遭質詢邱是否代表行政院立場時，林全卻回非行政院的意見。但資深政治記者黃暐瀚認為，邱太三因「考考妣妣」一天之內黑掉有點冤枉外，也質疑一個「代表政府」出席憲法法庭言詞辯論的「法務部長」，在庭上正式的談話內容，居然「不代表行政院」？那為什麼派一個「無法傳達政府立場」的官員？

同志運動資深人士祁家威，提出民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲，司法院大法官昨(24)日召開憲法法庭。列席的法務部長邱太三在憲法法庭辯論時表示，推動同性婚姻因而修改民法的一男一女婚姻制度，會衝擊其他法律，包括祭祀公業條例和刑法的通姦罪都受影響。並提及有長輩問他，未來同性婚的組先牌位要寫「考考」還是「妣妣」。

「考考妣妣」一說遭痛批，稍晚林全在立法院備詢時表示，憲法法庭的發言，邱太三是法務部的機關代表，並不是行政院的代表，邱太三執行法務部的工作，陳述相關意見，並不是指行政院的意見，不是代表行政院的政策立場。

黃暐瀚在臉書與《東網》上發文認為，這個「次元刀」切得漂亮，但這刀切下去，卻切得我一頭霧水。林全的意思是，一個「代表政府」出席憲法法庭言詞辯論的「法務部長」，在庭上正式的談話內容，居然「不代表行政院」？那行政院為什麼派一個「無法傳達政府立場」的官員，去出席這麼重要的法庭，還發表這麼「爭議」的談話？引來這麼多的紛爭？是不是怪怪的？

尤其國內「挺同」、「反同」嚴重對立，早已不是一兩天。新政府好不容易有這麼一場國內高度關注的「憲法法庭」，可以對國人正式傳達政府的態度，代表出席的邱太三，要講些什麼？會講些什麼？立場又是如何？行政院甚至蔡總統，難道事前完全沒有掌握？或者說，可以沒有掌握嗎？說「意外」太矯情。

畢竟蔡總統選前一再強調「婚姻平權」，面對挺同支持者，說改口「修專法」，實在說不出口。不如就藉著邱太三的口，要把「修民法不可行」的態度，趁這個場合，表達出來。如果真是這樣，那邱太三只不過是直述了政府的態度，何罪之有？被黑成這樣，豈不冤枉？黃暐瀚認為今日的邱太三，儘管有錯，那也是「政府的錯」。

(中時電子報)