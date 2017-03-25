NBA》恩怨已逝 布萊恩出席歐尼爾銅像揭幕
昔日「OK連線」之間的情仇早已過去，「小飛俠」布萊恩25日即將出席「俠客」歐尼爾在史坦普中心場外的銅像揭幕儀式，「當妳們一起拿下3次總冠軍頭銜，不可否認我們彼此影響，他是做為球員、做為冠軍的1個傳奇球星。」
在一起效力湖人期間，布萊恩與歐尼爾經常傳出不和消息，不過隨著去年4月布萊恩的60分告別賽，歐尼爾選擇親自現身力挺，兩人早已化解過往恩怨，如今換成歐尼爾銅像揭幕，布萊恩當然也想出席感謝歐尼爾多年相挺。
「我絕對不可能錯過這次可以感謝他、評論他的機會，感激他所做的一切，不僅是為了湖人這支球隊，或洛杉磯這座城市，而是對我個人，」接受《洛杉磯時報》訪問的布萊恩說，「我真的從歐尼爾身上學到太多了。」
「歐尼爾相當擅長把其他隊友融入團隊當中，且帶著大家一起前進，打破這種領袖與角色球員之間的平衡，這些是我在他身上學到的，這對我來說是種巨大的轉變。」布萊恩說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。