NBA》恩怨已逝 布萊恩出席歐尼爾銅像揭幕

去年4月歐尼爾現身場邊，力挺布萊恩的獨拿60分退役賽。(美聯社資料照)

昔日「OK連線」之間的情仇早已過去，「小飛俠」布萊恩25日即將出席「俠客」歐尼爾在史坦普中心場外的銅像揭幕儀式，「當妳們一起拿下3次總冠軍頭銜，不可否認我們彼此影響，他是做為球員、做為冠軍的1個傳奇球星。」

在一起效力湖人期間，布萊恩與歐尼爾經常傳出不和消息，不過隨著去年4月布萊恩的60分告別賽，歐尼爾選擇親自現身力挺，兩人早已化解過往恩怨，如今換成歐尼爾銅像揭幕，布萊恩當然也想出席感謝歐尼爾多年相挺。

「我絕對不可能錯過這次可以感謝他、評論他的機會，感激他所做的一切，不僅是為了湖人這支球隊，或洛杉磯這座城市，而是對我個人，」接受《洛杉磯時報》訪問的布萊恩說，「我真的從歐尼爾身上學到太多了。」

「歐尼爾相當擅長把其他隊友融入團隊當中，且帶著大家一起前進，打破這種領袖與角色球員之間的平衡，這些是我在他身上學到的，這對我來說是種巨大的轉變。」布萊恩說。

(中時電子報)