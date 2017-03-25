F-35B戰機合需求 造價昂貴台恐負擔不起

專家分析，具有短場起飛和垂直降落功能的F-35B戰鬥機切合台灣需求，但美國短期內不太可能賣給台灣，且F-35造價昂貴、後續維持費用高，就算美國要賣，台灣恐怕也負擔不起。

美國總統川普和中國國家主席習近平可望舉行「川習會」，美國媒體日前報導，川習會後，美國將宣布新一輪軍售給台灣，會比美國前總統歐巴馬時期的更好、更多，甚至傳出台灣有可能向美國購買F-35戰鬥機。

然而，台灣究竟需不需要F-35戰鬥機？軍情與航空網站主編施孝瑋分析，從防衛角度看，台灣需要F-35，F-35目前分為空軍型的F-35A型、陸戰隊的F-35B型、可從航空母艦上起飛須配備彈射器的美國海軍艦載F-35C型。

施孝瑋說，其中滑行距離很短就可以起飛、又可以垂直降落的F-35B型最適合台灣，因為大陸打台灣會先攻陷機場，「但一架1億美元，台灣的國防預算能支撐嗎？」

國家政策基金會高級助理研究員揭仲也認為，就軍事戰略來說，F-35B對台灣的確有很大助益，中共如果要犯台，導彈攻擊後，很多機場作業能力會受到很大影響，修復裝備緩不濟急，嚴重影響台灣的戰鬥機升空能力，可以短場起飛的F-35B能抵銷中共彈道飛彈的打擊優勢。

不過，揭仲也提到F-35B造價非常昂貴，一架在1億2到1億3美元之間，這也牽涉到美國的軍售政策，美國優先供售給盟邦，台灣不是法律上的盟邦，且就目前美國和中國大陸的關係，短期內美國要供售F-35給台灣，可能性偏低。

揭仲說，台灣如果能獲得F-35B，對防衛力量絕對是個很大提升，但不用太多數量，保留在關鍵時刻上場就可以，只是F-35造價昂貴加上後續維持作業費也很高，台灣未必負擔得起。

揭仲分析，今年國防預算新台幣3200多億元，生產作業基金、營改基金勉強放進去，也不過3500億元，其中軍事投資880億，還比去年少100億元，880億元多數在付持續性的項目，新的軍購案只有80億元要分給40個案子，一個案子分不到2億元，以台灣的國防預算規模，就算美國要賣，台灣恐怕也無法負擔。1060325

(中央社)