籃網挑戰巫師 半場籃網落後21分

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天出征華盛頓巫師，半場結束籃網42比63落後，林書豪目前拿下10分2助攻1籃板。

籃網開賽打出13比4攻勢，不過巫師在沃爾（John Wall）的帶領下反撲超前，首節巫師反以31比22握有優勢。

第2節開局，籃網依舊突破不了巫師強悍的嚴防，巫師趁勢拉出一波14比4攻勢，再把領先分數擴大至45比26，籃網靠著林書豪的三分外線才稍稍止血，但巫師持續進攻，把領先分數擴大至20分以上。1060325

(中央社)