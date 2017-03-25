誠品「兒童經典繪本展」 陳致元、賴馬分享創作歷程
歡慶兒童節，來看繪本展、聽繪本作家分享創作歷程！童書出版力抗書市挑戰，2016年新書出版量較前年增加逾5百種，反映少子化讓家長更重視子女的閱讀教育。兒童節將至，誠品書店即日起至4/30推出「兒童經典繪本展」，嚴選10位經典作家及10年長銷經典共100本，歡迎大小朋友來看展、聽故事。
誠品兒童經典繪本展推薦的10位經典作家，包括開創圖畫書新時代的李歐．李奧尼（Leo Lionni），他的處女作《小藍和小黃》出版逾50年，原本是在火車上安撫吵架的孫子孫女、隨手剪了雜誌碎紙片拼貼的即興創作，卻感動橫跨三代讀者。
被譽為「童書界畢卡索」的莫里斯．桑達克（Maurice Sendak），他的《野獸國》不同於繪本溫暖、美好的特質，充滿了令人驚嚇的黑色層面卻又讓人難以忘懷。繪本展還有作家約翰．伯寧罕、艾瑞．卡爾、林明子、岩村和郎、五味太郎、曹俊彥、賴馬、陳致元的代表作品，鼓勵親子共讀繪本，度過不一樣的兒童節！
誠品還邀請繪本大師與職人，全台巡迴10場講座。想瞭解繪本作家如何創作以及繪本背後的故事，可以在4/8台北誠品信義店及4/22高雄誠品大遠百店，參與台灣繪本畫家陳致元的主題講座。
陳致元在2003年推出《Guji Guji》，不但翻譯成18種語言，還登上《紐約時報》暢銷童書前十名，他與和英出版社總編輯周逸芬合作的《米米愛模仿》，甚至讓芬蘭、丹麥、以色列等國首度引進中文繪本；曾連續3年登上誠品書店暢銷書榜圖畫書類第一名的賴馬，也將在4/15於台東故事館藝文空間分享從事創作20年的心路歷程。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。