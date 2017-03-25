誠品「兒童經典繪本展」 陳致元、賴馬分享創作歷程

兒童節將至，來看繪本展，聽繪本作家分享創作歷程。（誠品提供）

歡慶兒童節，來看繪本展、聽繪本作家分享創作歷程！童書出版力抗書市挑戰，2016年新書出版量較前年增加逾5百種，反映少子化讓家長更重視子女的閱讀教育。兒童節將至，誠品書店即日起至4/30推出「兒童經典繪本展」，嚴選10位經典作家及10年長銷經典共100本，歡迎大小朋友來看展、聽故事。

誠品兒童經典繪本展推薦的10位經典作家，包括開創圖畫書新時代的李歐．李奧尼（Leo Lionni），他的處女作《小藍和小黃》出版逾50年，原本是在火車上安撫吵架的孫子孫女、隨手剪了雜誌碎紙片拼貼的即興創作，卻感動橫跨三代讀者。

被譽為「童書界畢卡索」的莫里斯．桑達克（Maurice Sendak），他的《野獸國》不同於繪本溫暖、美好的特質，充滿了令人驚嚇的黑色層面卻又讓人難以忘懷。繪本展還有作家約翰．伯寧罕、艾瑞．卡爾、林明子、岩村和郎、五味太郎、曹俊彥、賴馬、陳致元的代表作品，鼓勵親子共讀繪本，度過不一樣的兒童節！

誠品還邀請繪本大師與職人，全台巡迴10場講座。想瞭解繪本作家如何創作以及繪本背後的故事，可以在4/8台北誠品信義店及4/22高雄誠品大遠百店，參與台灣繪本畫家陳致元的主題講座。

陳致元在2003年推出《Guji Guji》，不但翻譯成18種語言，還登上《紐約時報》暢銷童書前十名，他與和英出版社總編輯周逸芬合作的《米米愛模仿》，甚至讓芬蘭、丹麥、以色列等國首度引進中文繪本；曾連續3年登上誠品書店暢銷書榜圖畫書類第一名的賴馬，也將在4/15於台東故事館藝文空間分享從事創作20年的心路歷程。

(中時電子報)