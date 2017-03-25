川菜館二代愛甜不愛辣 就愛法式冰淇淋
一般人對川菜印象就是辣，但「Ice cream makes you HAPPY!」是川菜館二代陳居禮的開店宗旨，他笑說，在法國唸書時吃到法式冰淇淋，驚為天人，就只想要把這樣的美味帶回家鄉。
陳居禮從小三開始就在家裡的川菜館幫忙，但後來卻對法國菜產生濃厚興趣，10年前留學法國並拿到法國藍帶學院證書後，回到家裡餐館掌廚卻在家門外賣起法式純手工冰淇淋。
在川菜館外賣冰品，似乎有點怪怪的，但甜而不膩的冰淇淋卻意外大獲好評，他說，原本想在餐廳賣，「老爸不准，只好在外賣」。
沒想到這一賣，竟讓的人生大改變，陳居禮把腦筋動到自己家，把自家客廳裝潢成開放式廚房，賣冰淇淋外也擴及提供道地法式菜餚。
他家藏身在電梯大樓內，沒有掛招牌，靠口耳相傳做出口碑，後來生意愈來愈好，去年底終於在溫州街租下店面，專營冰淇淋、法餐。
小店位在寧靜的溫州街上，窗明几淨，佇足店門口，睜眼一看，偌大的「Ice cream makes you HAPPY!」映入眼簾，成了這家餐館的開店宗旨。
陳居禮說，吃到好吃的冰淇淋，憂鬱的心情會豁然開朗，除了在法國，他還為此赴義大利學做冰淇淋，就是要找出水、糖、牛奶、固形物等食材最佳比例。
他說，原本在溫州街開店，只想單賣冰淇淋，有客人建議也要賣法餐，因而以套餐形式經營，前菜、主菜、湯、甜點，一應俱全。價格也平實，他笑說，「我想要走Family Kitchen路線啊！」
此外，陳居禮7個月大的兒子在店裡當起最佳小公關，完全不怕生，常有熟客抱著他、逗著他玩，陳居禮說，兒子2個月大時跟他們夫妻到店裡，「他相當好睡，再怎麼大的聲響都吵不醒。」
由於兒子已到吃副食品的月齡，陳居禮也親自操刀，每天做給兒子吃，也讓小店內用餐的消費者感染充滿溫馨、幸福的氣氛。1060325
(中央社)
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