黃介正：南韓部署薩德 台灣需審慎以對

南韓部署薩德系統引關注，學者黃介正分析，南韓重回強化美日韓同盟的道路，大陸勢必加強武力部署，增加更多飛彈，同時，台灣的安全威脅也可能隨之增加，需審慎以對。

美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）為東亞國際局勢投下一顆震撼彈。國家政策基金會高級助理研究員揭仲分析，在南韓部署薩德系統，主要是為美日提供前進部署，北韓要攻擊南韓，用短程彈道飛彈就可以，薩德防禦短程飛彈的效果未必好。

揭仲說，薩德部署完成，雷達可以清楚知道華北、東北、渤海的動態，中共的彈道飛彈只要一起來，就會被看到。

為何南韓選擇和美國合作，揭仲分析，南韓希望和大陸保持良好關係以應付北韓，但後來發現大陸奈何不了北韓，為了國家安全，只好回到尋求強化美日韓軍事同盟的道路上，這也是中國大陸不高興的原因。

中國大陸已揚言抵制南韓，不管是韓貨或是韓星恐都受到影響，不過，揭仲認為，對南韓來說，主要威脅是北韓，和中國大陸是經貿關係，經貿問題一時難解，但長久總會解決，但面對北韓這個核武國家，威脅是很大的。

不過朴槿惠遭彈劾下台後，薩德因此出現變數。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正表示，面對中國大陸強力反對，下任南韓總統對薩德的態度是外界關注的重點。

黃介正指出，目前薩德部署正在進行，但到部署完成「至少會拖到夏天，也會在下一任南韓總統選出之後」；而觀察南韓下任總統，目前參選機會頗高的反對黨「共同民主黨」前黨魁文在寅對薩德的態度傾向保留，文在寅也曾表示希望緩和與中國大陸的關係。

雖然中國大陸反對薩德部署的態度強硬，但北韓核武威脅卻也是真正存在。黃介正表示，薩德引起美國、南韓與大陸間的爭議，若要解決這些爭議，「拿了鑰匙的是北韓」。

黃介正說，北韓武力威脅長期以來難以得到解決，針對這些區域安全問題，中國大陸也在思考要如何讓北韓在核武問題上軟化，包括用煤炭、雙邊貿易等民生經濟方式箝制北韓，或加派特使等。

至於同樣面臨北韓武力威脅的日本，近來也積極表達加入薩德系統的期望。黃介正認為，美日同盟、加上北韓針對駐日美軍的飛彈攻擊訓練，讓日本具備引進薩德的條件。

但如此一來，將更加重大陸戰略安全的威脅感。他表示，為因應局勢變化，大陸勢必加強武力部署，增加更多飛彈，同時，台灣的安全威脅也可能隨之增加，需要審慎以對。1060325

(中央社)