林書豪出戰 籃網暫落後巫師21分

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美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今晚作客迎戰華盛頓巫師隊，第2節攻下5分，總計上半場貢獻10分。

但上半場結束，籃網落後巫師的差距拉大，暫以42分比63輸給巫師21分。

傷癒復出的林書豪今天在外線的手感似乎不佳，第2節三分球投3中1，總計上半場三分球投5中1，命中率20%。

而籃網全隊三分球的命中率也不及巫師，巫師上半場總計投12中4，命中率約33%，籃網則是投13中2，命中率15.4%。1060325

(中央社)