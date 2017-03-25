健保法案大挫敗 川普：意外失望

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川普遭遇上任來首宗挫敗，他與共和黨所提的健保改革法案在投票前夕撤案。（美聯社）

美國總統川普遭遇上任以來的第一個挫敗！因為票數不足，川普與共和黨所提的健保改革法案，在投票表決前撤案，這代表美國將繼續執行歐巴馬健保。

川普與所屬的共和黨強烈批判歐巴馬健保，然而他們自己提出的健保改革法案，竟然也無法得到足夠的支持票數。

聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）在當地時間下午與川普會面，報告他們在這項法案掌握的票數。結果川普決定撤回法案，並表示短期內不會重提。

川普對這項挫敗感到失望且有些意外，因為他認為這項提案內容「相當好」，但因占多數的共和黨議員意見分歧，而「以很小差距」失敗。

在健保法案遭遇挫敗後，川普表示將迅速將重心轉移至稅務改革上。

(中時電子報)