巴黎人氣秘境 鐵道邊喝咖啡邊看放養雞

台灣觀光客造訪巴黎，或許會到北邊的聖圖安跳蚤市場一遊，但其實市場附近還有一個深受巴黎人喜愛的秘境，來此可坐在廢棄鐵道旁喝咖啡，也看看放養雞，還有不定期市集活動。

巴黎第18區有個名聞全歐洲的聖圖安跳蚤市場（St-Ouen），常有人來此挖寶，就算不買古董也不買藝品，光是參觀也很有趣。

但很多遊客不知道的是，這裡還有個巴黎人喜愛的人氣景點，就是位於克里農谷地鐵站（Porte de Clignancourt）出口處，名為「循環站」（Le REcyclerie）的複合式餐廳。

「循環站」這個名字聽起來有點土氣，實際上是非常熱門，且具有環保概念的地方。

這裡原為廢棄車站，經改裝後成為餐廳，強調「生態責任」的概念，不僅販售在地生產、當季食材做的餐點，還有咖啡座、菜園和雞舍，也有一個裝修站，民眾可以把家裡故障的電器或桌椅帶來修理，或上一堂自己動手的木工課。

「循環站」外觀看來普通，入內卻是一個新天地，假日經常一位難求。在這裡，民眾可以坐在鐵道邊，喝著露天咖啡，逗逗放養的小雞，或參觀種了果樹和香草的菜園，以及魚菜共生的裝置。

這裡也經常出借場地舉辦活動，例如不定期的「瘋狂市集」（Mad Market）。

「瘋狂市集」是一個主打原創、手作、在地等元素的市集，集結巴黎年輕創作者和設計師，無論販售的是衣服、編織包、蕾絲捕夢網、香皂、首飾，每個攤位都像一個小型個展，只販售手工製作的原創產品。

市集創辦人之一的貝斯內努（Ilan Besnainou）受訪時說，「瘋狂市集」的概念來自他與友人在歐洲旅行時，看到一些充滿文化和歡樂氣氛的手作市集，驚覺巴黎沒有類似活動，於是一年前開始籌劃，催生了「瘋狂市集」。

「瘋狂市集的目的是讓大家發掘巴黎的年輕創作者，特別是以手作方式發揮創意的年輕人，像是藝術家、時尚設計師、甚至餐飲從業人員，什麼都可以」，貝斯內努說，「我們想讓大家知道，有一群年輕創業者在做一些和當前價值觀也許不太一樣的東西」。

「瘋狂市集」目前採不定期、不定點舉辦的方式，辦了幾次後，確實很受巴黎人歡迎，在「循環站」舉辦活動這天，民眾甚至得在門口排隊才得以一逛。

貝斯內努說，今年夏天將另覓地點擴大舉辦，歡迎具有原創性、手作、取用巴黎在地材料、認同環保和公平貿易的人參加。1060325

(中央社)