中共威脅多樣 強化戰力保存勝於部署薩德

台灣是否需要薩德系統對抗中共威脅？專家看法不同，有人主張需要，有人認為面對中共多樣威脅，防禦彈道飛彈的薩德未必有效。不過專家一致認為薩德造價昂貴，實務上不太可行。

美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）為東亞國際局勢投下一顆震撼彈，連日本都表達加入部署薩德的意願，不過國防部長馮世寬多次公開反對台灣部署薩德系統。

馮世寬認為，就整體國家安全來說，台灣最重要是自己防衛自己安全，不要涉入戰爭，兩個大國戰爭一定有替代性，台灣不能在這種狀況下做無謂犧牲，保衛自己國家、主權而戰，絕對不是幫其他國家作戰。

馮世寬反對的理由是從政治層面出發，而若就軍事層面來看，台灣是否需要薩德系統，專家有不同看法。軍情與航空網站主編施孝瑋認為，理想狀況下台灣是需要的，但美國的彈道飛彈防禦系統，對台灣不可能準備這麼多。

施孝瑋說，彈道飛彈相對便宜，而防禦飛彈很貴，例如具有攔截防禦效果的愛國者飛彈一顆造價是東風彈道飛彈的3倍，受攻擊方攔截一顆彈道飛彈成本是攻擊方的6倍，如果以大陸目前對台佈署1200顆飛彈來說，至少要2400顆愛國者飛彈去攔，遠超過台灣的能量。

施孝瑋說，國防不談效益不效益的問題，而是防不防的住，以防禦需求來講台灣還是需要薩德系統，但實務上不太可行，因為太昂貴。

國家政策基金會高級助理研究員揭仲則認為，台灣目前沒有部署薩德需求，第一是國防預算問題，薩德非常昂貴，部署薩德一個連8億美元（約260億台幣），政府花費新台幣1800億買6套新的愛國者3型飛彈系統並提升現有3套的性能，共9個連，每個連約6億美元。

揭仲說，中共的彈道飛彈數量沒有成長，目前是汰舊換新階段，不過中共越來越多巡弋飛彈、長程火箭甚至還有攻擊型無人機，薩德是用來抵禦彈道飛彈，如果國家很有錢、資源很多，要在已有愛國者三型飛彈外再部署薩德可以，「但就不是這種狀況」。

揭仲說，第一國家資源不足，第二中共威脅多樣，把資源都拿來應付彈道飛彈就會影響其他防禦能力，在國家資源有限狀況下，不如把錢拿來改善戰力保存效果會更好，巡弋飛彈、彈道飛彈和無人機都可以應付。1060325

(中央社)