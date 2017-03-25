頑石有意境 鄭斌石雕富熱情

夢想要擁有一個石雕壼，鄭斌從木雕工藝轉換成石雕，30年來他深處於荒山創作，一個個饒富趣味與融入生活藝術的藝品，讓田寮荒山不再冷冽、充滿人生哲理。

高雄市月世界以惡地形出名，光禿特殊的地質，山谷間除了竹林還是竹林，循著蜿蜒的山路穿越荒山，路徑上的瀚石工坊格外醒目。工坊內擺置了很多石壼，石雕藝品，還有雅石等，讓人印象深刻的莫過於庭園裡一組石雕茶桌和石椅。

一頭栽入石雕世界，鄭斌娓娓道出奇特的因緣。他說不愛讀書的他卻深愛藝術品，退役後從事木雕創作，因為愛泡茶品茗，夢想擁有一個石壼，於是在偶然的機會於荖濃溪拾得卵石，創意取決於靈感，隨興的雕琢，他用數月的時間讓夢想實現。

夢想實現的那一瞬間，鄭斌體悟到「無限的潛能」，他更感動於創意的延展，於是漸漸投入石雕工藝，取代了木雕。

從石材、量體的認識摸索，也曾有過創作到最精彩處卻發生天然石材的裂痕、紋理龜裂，鄭斌只能放棄創作，另覓適合的石材，重頭做起。

30年的創作，鄭斌已能從把玩一個石頭看出石材紋理及創作方向，展現藝品細膩的肌理及精緻的工藝，以彰顯藝品的獨特性。

石雕不如木雕，石雕工藝粗重、落塵大，加上鑽攢機具尖銳的刺耳聲，進了工作室，鄭斌要密封自己，從頭罩、眼耳到嘴都要遮蔽，同時還要注入創作靈感，鄭斌說，如果沒有沉靜的心靈，恐難隨興如願。

高分貝的噪音工作室中，鄭斌用意念成就自己、讓冷硬的石材因為他的創意、琢磨，讓成品既是工藝的展現，更是人生態度的演繹。

一個個饒富趣味、圓潤的石壼、一座座不受羈絆的弧型石雕面龐，既是工藝也是對人生態度的體現。深處荒山，鄭斌的創作多了幾分的孤寂感。1060325

(中央社)