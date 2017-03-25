陸匿蹤殲20 台F-16V升級與之抗衡

中國大陸自製的匿蹤戰機殲20已服役。軍情與航空網站主編施孝瑋說，會增加台灣的防衛難度，不過，空軍的F-16V升級後，提升雷達搜索能力，能抵銷一些殲20的匿蹤優勢。

陸媒日前證實，試飛多年的中國大陸自製匿蹤戰機「殲20」已進入中共空軍服役。相關分析指出，殲20繼承並發展了美國F-22、F-35和俄羅斯T-50等戰機的部分先進理念。戰機的雷達散射截面是整個飛機匿蹤設計的基礎，至少達到與F-22不相上下的水準，有資料指殲20採用局部等離子體隱形技術、反無源探測塗料，匿蹤性能已達到或超越了美軍的F-22。

施孝瑋接受訪問時指出，殲20以外型來看，非天生適合匿蹤，不過既然有辦法量產，代表技術上已經達標。目前國內大概只有F-16升級後的F-16V，搭配全面防空系統，有希望與之匹敵。

施孝瑋分析，殲20是重型戰鬥機，大陸方面希望它在戰力中擔任「踹門者」角色，第一波攻擊對方的防空雷達系統、空軍基地等，且攜帶空對空飛彈、空對地的武器，如雷射導引炸彈、衛星定位武器等，且是內藏式的，能維持匿蹤外型作戰，「光這點就差很多」。

F-16V的V來自「Viper」，中文意思是「毒蛇」。施孝瑋說，F-16V升級後，能有效提高雷達搜索能力，可抵銷一些殲20的匿蹤優勢，從多個雷達搜索，比對可能目標，能提早發現對方蹤跡。

根據資料顯示，F-16V改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙，可以使用最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，未來搭配衛星定位GPS導向的JDAM精準炸彈、攻擊敵方防空飛彈陣地的HARM反輻射飛彈等武器，使戰力大幅提升。

民主進步黨籍的國防立委蔡適應指出，空軍將F-16A/B戰機性能提升為F-16V的「鳳展計畫」，將投入新台幣1100億元，最快可在2022年完成，也是空軍有史以來最大筆也是最重要的單一升級計畫。

國防部長馮世寬曾說，他有信心F-16V的「鳳展計畫」可以面對中國大陸下一代的戰機殲20、殲31。空軍中將參謀長范大維也說，F-16V絕對可以勝任台海作戰任務。

施孝瑋認為，短期來說，也許還可抗衡；中長期的話，差距會越拉越大，多重嚇阻的難度也會越來越高。

馮世寬先前還宣稱，國防部目前除積極推動國機國造、國艦國造、潛艦國造，還要研發新一代隱形戰機。

施孝瑋表示，這要看台灣航空工業能做到哪裡，如果以1980年代的水準要做出可達2020年技術的飛機，這中間的差距要如何彌補，勢必得和國外廠商合作引進新技術，國艦國造不是閉門造車而已。

施孝瑋指出，以美方過去對台的安全承諾、台美關係的基礎，美方也可以賣台灣一級戰鬥機，不過從近幾年的對台軍售清單可看出，美國不會不顧中國反應，中國因素慢慢成為美國賣武器的考量。1060325

(中央社)