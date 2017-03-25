赴英交流 台灣NGO團收穫豐碩

台灣代表團首次參加英國最大的人道援助NGO平台「Bond」年會，會中進行多項交流，向國際跨出一大步，希望藉此展現台灣NGO團體蓬勃發展及努力參與國際事務的企圖心。

Bond成立於1993年，為英國人道援助領域規模最大的非政府組織（NGO）合作平台，秘書處設於倫敦，對歐洲國家政策形成具相當影響力，現有會員團體約450個，其中包括樂施會（Oxfam）、基督教援助協會（Christian Aid）等大型國際非政府組織（INGOs）。

「Bond」2017年會20日到21日在倫敦舉辦，外交部遴選出7名由台灣NGO團體推薦的優秀幹部參加，包括財團法人彰化基督教醫院執行長高小玲、財團法人勵馨社會福利事業基金會處長謝幸吟、高雄市基督教女青年會理事洪立涵、社團法人台灣社會企業創新創業學會執行長蔡佳恬、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會主任林秉賢、財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳律含和財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳皇如。

外交部NGO國際事務會副參事回部辦事徐蔚民表示，國際登記立案的NGO團體達3萬多個，其中2000多個經常參與國際事務。台灣在醫療衛生、婦權、人權都有所專長，此次藉由參與Bond年會，尋求與他國NGO團體合作的機會。

他表示，2天年會共有將近1000人參加，台灣在年會的展出攤位由於組織成員多元，吸引相當多人參觀，詢問度超高。Bond執行長巴頓（Tamsyn Barton）親自前來展攤交換意見，他對台灣的人道援助平台「海外援助發展聯盟」（Taiwan Aid）很有興趣，認為與Bond的性質類似，Taiwan Aid也邀請他未來赴台灣參加TaiwanAid會議，尋求進一步合作可能。

Taiwan Aid旗下共有伊甸社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會等29個會員組織，藉由連結與交流，建立高效能的合作平台，從事全球性的人道援助。

家扶基金會主任林秉憲表示，會中與汙水處理NGO交流，商討合作可能。在外交部安排下，也拜會英國兩個婦女與家扶相關NGO組織，交流經驗並討論進一步合作。

台灣社企創新創業學會執行長蔡佳恬表示，歐洲復興開發銀行在全球40多國協助青年創業，目前在台灣還沒有合作夥伴，藉由這次交流，談到學會未來有機會成為在台灣的合作夥伴，學會理事長胡哲生4月也將應邀赴塞爾維亞分享台灣社會企業經驗。1060325

(中央社)