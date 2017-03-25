MLB》岩隈久志5度先發 勝投開張

35歲岩隈久志今面對皇家，先發5.2局只失1分。(美聯社)

(09:27更新內文)水手日籍投手岩隈久志，今在熱身賽第5度先發，對皇家主投5.2局，被敲4安，只丟1分；終場水手4比3險勝皇家。岩隈久志摘下第1勝(1敗)；熱身賽自責分率降至6.75。

皇家由去年投出王牌身手的左投達菲(Danny Duffy)迎戰，6局只被敲3安，含1發陽春彈，共丟3分。9局上，皇家靠從小熊轉隊來的外野手索利亞(Jorge Soler)敲2分炮，惜仍以1分輸球，達菲吞下敗投。

35歲岩隈久志，去年繳出16勝，是個人赴美單季最多勝投紀錄，今年會是水手主力先發。35歲的岩隈，在大聯盟5年，共拿下63勝37負，自責分率是夠水準的3.39。

(中時電子報)