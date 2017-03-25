為省錢 柯文哲今早搭計程車跑行程

台北市長柯文哲今早出席「首長領航營」活動，從家裡搭小黃至文山區的公訓中心。（北市府提供）

北市府昨天宣布為節省公務車駕駛加班費，同時也讓駕駛周末多休息，未來首長周末有公務行程，鼓勵改搭大眾運輸工具或計程車。試辦計畫上路後，市長柯文哲今早出席「首長領航營」活動，就從家裡搭小黃至文山區的公訓中心，受訪時他說，確實沒有公務車方便，但應該可以比較省錢。

北市祕書處昨轉達柯文哲指示，強調未來如遇假日或下班後的行程，若來得及，希望首長捨棄公務車改搭大眾運輸工具，若來不及，則利用計程車。3月23日至6月30日為第一階段試辦，由大都會計程車提供服務，柯文哲、3名副市長、祕書長、3名副祕書長等8名首長及祕書處人員，有公務在身卻無公務車時，就向大都會叫車，如效果良好，7月起擴及全府各機關。

柯文哲今天搭計程車跑行程，他表示，APP付帳系統第一次使用總會卡卡的，大家還不熟，也沒有專車方便，但應該可以比較省錢。至於要不要繼續推廣，他說，先試辦3個月。

媒體追問，若是搭計程車，以後首長是否就不能在車上討論公務，或是首長安全是否有疑慮？柯文哲認為，台北市每天這麼多人在搭計程車，安全問題「還好啦！」且平時就算搭公務車，也很少討論公務，都是聊天比較多，這時代也沒有什麼洩密不洩密的問題，北市府公開透明到這種程度了，很少機密。

(中時)