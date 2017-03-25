都更不同意戶借住柯媽家 柯P：一種表演

台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，北市府判斷剩餘建物隨時有倒塌危險，23日前往拆除。張姓不同意戶不滿自家被拆，昨天到新竹柯文哲老家「借住」，希望柯文哲媽媽收留協助，但最後柯媽拒絕；柯文哲今受訪時先嘆一口氣後說，這本來就是一種表演，且市府是為公安理由拆掉。

怎麼看張姓不同意戶直闖老家？柯文哲今早嘆氣說「這個也是，唉，一種表演。」隨後強調，該怎麼做就怎麼做，建商偷拆是不對，但怕房子倒下，還找來3個專業技師公會鑑定，專業判定隨時有倒塌危險，才為了安全理由先拆掉。

(中時)