都更不同意戶借住柯媽家 柯P：一種表演
台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，北市府判斷剩餘建物隨時有倒塌危險，23日前往拆除。張姓不同意戶不滿自家被拆，昨天到新竹柯文哲老家「借住」，希望柯文哲媽媽收留協助，但最後柯媽拒絕；柯文哲今受訪時先嘆一口氣後說，這本來就是一種表演，且市府是為公安理由拆掉。
怎麼看張姓不同意戶直闖老家？柯文哲今早嘆氣說「這個也是，唉，一種表演。」隨後強調，該怎麼做就怎麼做，建商偷拆是不對，但怕房子倒下，還找來3個專業技師公會鑑定，專業判定隨時有倒塌危險，才為了安全理由先拆掉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。