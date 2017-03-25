高市興達港情人碼頭 男子舉槍自轟太陽穴送急救

高市茄萣區興達港情人碼頭，今(25)天上午8時傳出男子舉槍自戕，警方指出，早上有民眾聽到槍響，循聲往碼頭一看，發現一男子倒臥血泊，手握一把改造手槍，就近送往台南市立醫院搶救，生命跡象微弱，搶救情況不樂觀；警方追查身分發現是住路竹區28歲林姓男子，而尋短動機不排除與感情糾紛有關。

警方拉起封鎖線，現場找到1顆已擊發彈殼、2顆未擊發子彈，從跡證顯示，林男持改造手槍朝太陽穴連轟3槍，前兩發未成功，直至第3發才擊出，死意堅決。

警方調查，最近林男屢與女友爭吵情緒低落，臉書最後留言「我累了，各位對不起」，字裡行間透露輕生念頭，懷疑他可能為情想不開。

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(中時)