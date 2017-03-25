以人為本 守護孩童回家的路

第六分局市政派出所長謝俊雄帶領同仁及志工媽媽們，至惠來國小宣導「以人為本」行人用路安全守則，獲得師生熱烈迴響。（陳世宗翻攝）

台中市警局第六分局市政派出所長謝俊雄，帶領同仁及志工媽媽們，日前至惠來國小宣導「以人為本」行人用路安全守則，並於下班、下課交通繁忙的時間守護學童放學回家的路，教育小朋友正確的交通觀念及行人安全要領，並發送夜間安全發亮腳環，獲得師生的熱烈迴響。

警方指出，近來汽機車撞傷行人的事件頻傳，為加強用路人的安全觀念，並從小培養起，市政所於轄區國小學童上下課時段，都會安排警察同仁在重要路段實施「護童專案」，保護學童安全返家的路，讓孩子們能開開心心的上學，平平安安的回家。

惠來國小學務主任感謝所有的警察同仁，在交通繁忙時刻指揮交通，讓孩童及用路人能平安的與家人團聚，也因為有護童專案，學校周邊的交通即使在尖峰時段也非常順暢。

學童看到警察叔叔認真的指揮交通，都感到非常的安心，感謝警察叔叔的辛勞，並希望長大之後也能成為守護其他行人安全的保母。

警方提醒，行人行經行人穿越道遭車輛撞及的交通事故，原因多為車輛行經路口未減速及疏於注意，到達行人穿越道時不禮讓行人所引起；依交通法規規定，只要行人徒步走在行人穿越道，車輛就應該禮讓，確保行人路權優先，維護用路人安全。

警方同時呼籲行人亦應遵守交通號誌、標誌、標線指示，以免發生交通事故，期能建構「以人為本」的交通環境。

(中時)