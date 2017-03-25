以人為本 守護孩童回家的路
台中市警局第六分局市政派出所長謝俊雄，帶領同仁及志工媽媽們，日前至惠來國小宣導「以人為本」行人用路安全守則，並於下班、下課交通繁忙的時間守護學童放學回家的路，教育小朋友正確的交通觀念及行人安全要領，並發送夜間安全發亮腳環，獲得師生的熱烈迴響。
警方指出，近來汽機車撞傷行人的事件頻傳，為加強用路人的安全觀念，並從小培養起，市政所於轄區國小學童上下課時段，都會安排警察同仁在重要路段實施「護童專案」，保護學童安全返家的路，讓孩子們能開開心心的上學，平平安安的回家。
惠來國小學務主任感謝所有的警察同仁，在交通繁忙時刻指揮交通，讓孩童及用路人能平安的與家人團聚，也因為有護童專案，學校周邊的交通即使在尖峰時段也非常順暢。
學童看到警察叔叔認真的指揮交通，都感到非常的安心，感謝警察叔叔的辛勞，並希望長大之後也能成為守護其他行人安全的保母。
警方提醒，行人行經行人穿越道遭車輛撞及的交通事故，原因多為車輛行經路口未減速及疏於注意，到達行人穿越道時不禮讓行人所引起；依交通法規規定，只要行人徒步走在行人穿越道，車輛就應該禮讓，確保行人路權優先，維護用路人安全。
警方同時呼籲行人亦應遵守交通號誌、標誌、標線指示，以免發生交通事故，期能建構「以人為本」的交通環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。