比國起訴高速衝撞男 上週曾在荷蘭被捕

比利時檢方今天起訴昨天在安特衛普高速駕車被捕的男子，罪名是企圖謀殺的恐怖行為，並發現他上週也曾在荷蘭被捕。

根據比利時晚訊報（Le Soir）即時報導，昨天在安特衛普以高速駕駛汽車衝撞人群的39歲法國籍男子穆罕默德（Mohamed R.），今天被檢方起訴，罪名是企圖以汽車衝撞造成傷亡並使用違禁武器恐怖罪行。

報導進一步指出，穆罕默德在比利時惹事前，上週五也在荷蘭被逮捕，荷蘭警方當時發現他醉醺醺的坐在車裡，並在車上發現胡椒噴霧器，因此被帶走，最後被罰款並勒令離開荷蘭。

荷蘭警方表示，當時沒有任何證據顯示這名男子參與恐怖主義 。

穆罕默德昨天高速駕車駛入安特衛普一條繁忙的購物街，使得行人必須往兩側閃避，幸好無重大傷亡。1060325

(中央社)