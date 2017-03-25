美國勞工當心 機器人來搶飯碗

自動化日益普及，美國勞工越來越擔心飯碗不保，調查顯示，若自動化趨勢不變，至2030年代初，美國近4成的工作機會，將被機器人取代。

資誠會計師事務所（PwC）今天公布，根據英國經濟預測的調查報告，另分析自動化對美德日等主要工業國的勞動力所造成的衝擊。

分析指出，若自動化持續普及，至2030年代初期，可能危及美國38%的工作機會，德國35%，英國30%，日本21%。

包括觀光餐飲、運輸與倉儲等產業，美國的勞工都可能面臨飯碗被機器人與自動化取代的高風險，特別是無人駕駛技術不斷改良，無須駕駛操控，使用導航就可使載貨的長程大卡，完成往返高速公路的貨運。

雖然自動化的趨勢發展，使美國勞工感受飯碗難捧的壓力，不過調查也說，要使自動化的機器人全面取代人力，目前還有困難，因花費於保養或維修機器人的成本，有可能高於勞工。

而且無人駕駛的車輛在道路奔馳，一旦發生交通事故，責任歸屬如何釐清，也是不易判定的難題。

美國總統川普誓言替美國勞工找回工作機會，而他任命的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天則信心十足說，不擔心人工智慧來搶美國勞工的飯碗，並說這起碼還需要半世紀到1個世紀的時間。

梅努欽說，自動化只是取代低薪資的工作，卻能使美國勞工從事更多高所得的職缺。1060325

(中央社)