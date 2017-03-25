陶博快遞駐村陶藝家 近距離交流互動

新北市鶯歌陶博館推出「快遞」駐村陶藝家服務，來自愛爾蘭的駐村陶藝家艾倫諾．史旺（Eleanor Swan）至鶯歌高工陶瓷工程科教學，近距離交流，受熱烈迴響。

陶博館表示，每年每季都有來自全球的陶藝家駐村，他們會在國際駐村研習中心創作，同時開放民眾參觀。現在，陶博館將「快遞」駐村陶藝家到全台各地，與民眾近距離交流。

陶博館館長吳秀慈表示，肩負傳承陶瓷知識、振興陶瓷產業，與推廣陶瓷藝術的使命。西元2011年起，開辦「陶藝行動列車」，今年起，開始提供「快遞」駐村陶藝家的服務。

吳秀慈說，期望藉不同方式，推廣陶藝文化，提供民眾體驗陶藝動手做的樂趣，進而提升國際觀。

愛爾蘭駐村陶藝家艾倫諾．史旺（Eleanor Swan）日前至鶯歌高工陶瓷工程科教學，一年級學生林家宇說，「這是第一次上外國老師的課，可自由發揮，覺得很新鮮，再由老師親自指導，讓人很有成就感，未來會想繼續往陶藝發展。」

艾倫諾表示，他第3次到台灣，首次走入學校分享所學，感覺很棒，希望可透過互動方式引導學生，「說不定下個陶藝新星，就從這裡誕生。」

陶博館表示，全台灣各級學校的相關科系都可申請，陶博館會挑選「當季」適合的陶藝家到校教學，讓外籍陶藝家與學生有更多的互動。且還享有專屬的翻譯師陪同，不用擔心語言問題，詳細資訊可洽02-86772727分機714鍾小姐，或上陶博館粉絲專頁。1060325

(中央社)