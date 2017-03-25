台南成功國中上版面 這群政大校友熱議

台南市成功國中廢併校的傳聞近日登上媒體，卻引起一群政治大學校友的回憶；他們20多年前開辦「返鄉服務隊」，在成功國中舉辦前5屆營隊，而這個營隊傳承到今年，已經26屆。

「那幾年，我們在寒假、暑假，從實踐新村的巷子裡鑽過去成功國中，辦南友會返鄉服務隊。後來，眷村拆了，路闢了，又過了20年…當年在旁邊眷村買的一元豆漿也沒了」。

一名政大校友在臉書上寫了這段話，並附上近日的相關新聞連結網址，勾起了當時幾屆校友的回憶，在版上留言討論了起來；有人不復記憶，也有人這才想起，原來當年就是從成功國中開始的。

政大南友會在民國83年創辦首屆返鄉服務隊，由於當時的成功國中輔導主任吳子京，無意間與正在政大就讀的女兒吳正婷提及，學校有針對高關懷學生在寒假加強關心的計畫，就這樣開啟了雙方合作。

當年政大南友會返鄉服務隊的創辦隊長陳柏欽，現在是國立台南生活美學館館長；副隊長張淑媚在新北市擔任國中教師，重要幹部吳正婷則是高雄市文化局表演產業中心主任。

陳柏欽受訪時表示，當時也是從無到有慢慢摸索，以大二以上的會員為行政幹部、大一學生為輔導員，在學期間密集籌劃、開課訓練；放寒假後就回到成功國中辦為期5天的營隊，在校內3天、外出宿營2天，所有的課程、活動、雜務，就靠一群「熱血大學生」合作辦出來。

他說，首屆返服辦完後，成功國中校方及學生的評價都很好，因此一直合作到86年，寒暑假期間共辦了6屆營隊；後來返鄉服務隊改為到其他較缺乏資源的偏遠地區學校舉辦，今年寒假在大內國小的營隊，已是第26屆。

陳柏欽拿著首屆返鄉服務隊的隊服說，衣服上「府城星子」的圖案，是出自當時念大一的台南市政府研考會主委秘書陳瑋琳之手；各屆的幹部間幾乎都有革命情感，而當年首屆一名學員現在還是他臉書上的臉友，偶爾會有互動。

他說，曾有人質疑這樣蜻蜓點水式的營隊可能成效有限；但對一些規模較小、較缺乏資源的學校來說，能在寒暑假感受大學生帶來的新奇元素，應該還是不錯的。後來知道學弟妹們一直把營隊傳承下去，感到很欣慰；回頭想想，當年應該是做了一件正確的事。1060325

(中央社)