黨主席連署請托 李富城批：2016年你們這些男人在做什麽
國民黨黨魁之爭，雖爆出人頭黨員、黑道入黨等爭議，但隨著選戰倒數計時，参選人能拉一票是一票。資深氣象專家李富城表示，接到所有参選人的連署請托涵及連署單，但反問，2016年你們這些男人在做什麽，當年沒有能力做的事，現在為什麼要我相信你們有這個能力可做，要我連署，請說服我！
2016年國民黨大選慘敗，上下氣士慘淡艱困，同年3月國民黨舉行黨主席補選，前立法院副院長洪秀柱獲得78829票，得票率為56.16％，成功當選，並成為國民黨史上首位女性黨主席。洪發表當選感言，感謝黨員不離不棄讓她有機會「彎下腰撿起第一塊磚頭，在廢墟中重建家園」。
民進黨全面執政，批評聲浪高，也讓國民黨重返執政現曙光！2017年表態參選人數創黨史最多，也呈現大混戰，有力拚連任的洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜及前立委潘維剛共6人。
李富城表示最近接到所有國民黨主席参選人的連署請托涵及連署單，強調自己是一介小民，下情無法上達，但想問，「2016年，你們這些男人在做什麽，當年沒有能力做的事，現在為什麼要我相信你們有這個能力可做，要我連署，請說服我！」
2016年你們努力過嗎？你有協助立委選舉嗎？你推薦的民代有幾位勝選，2018你有什麽計劃，台北市長你要推薦的是那位，會勝選嗎？為了舉才，你們的身段有多低？
以上的問題，李富城表示曾有機會就教過洪主席，有答案，但也請再說一次現在基層黨員都在等，也都在看，請黨主席参選人，能够說清楚，講明白。
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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