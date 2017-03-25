王思聰有錢就是狂！全球第一人買索尼100吋電視

王思聰曬出自己豪買索尼100吋大電視的照片！（圖／取自王思聰微博）

大陸萬達集團董事長王健林蟬聯中國首富多時，他的獨子王思聰更是媒體寵兒，尤其他經常在網上展現雄厚財力，他前日在微博曬出全球第一台「Sony Z9D」100吋電視，且還拿他來打電動，讓人不禁讚嘆「有錢就是狂！」

王思聰日前放上Sony Z9D100吋電視，並說自己是全球第一位拿到這台電視的買家，這台百吋大電視，要價約50萬人民幣(約台幣225萬)，且還不是有錢就能放到家中，因為100吋電視太大，包含電梯甚至大門都必須能進得了家中。

只是王思聰聲稱自己是第一位拿到Sony Z9D，可沒想到有個「武漢蘇寧」打臉他，秀出自己的機身寫著「001」，表示自己才是第一，但王思聰強調自己是前天才回到上還才發，電視老早就到家！就連中國索尼事後都在微博認證，表示王思聰的確是第一個拿到百吋電視的人，網友就說武漢蘇寧應該是全大陸第一位，可王思聰是「全球第一位」，並不衝突。

(中時電子報)