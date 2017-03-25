轉發「虐狗文」惹議 陳珮騏：已刪文並發文道歉

陳珮騏長期關注流浪動物議題。（取自臉書）

陳珮騏常在臉書PO出救助流浪動物的訊息，也分享自己救助流浪狗的經歷，日前她在「陳珮騏打氣團 看見真實 看見珮騏」粉絲頁分享「Curry Liu」的貼文，引來長期致力於校園動保生命教育的「Cherry拔拔」廖政輝不滿，認為她分享了「與事實完全不符」的貼文，24日一度要求陳珮騏撤貼文並道歉。

「Curry Liu」的文章中暗指「Cherry拔拔」硬要一隻罹癌的純種犬跟市長跑了兩所學校，「狗死了…今年又找了下一隻純種犬跑了西門國小，然後狗累到當場昏倒，接著又死了…替兩隻老狗覺得很悲哀…可以不要這樣虐待狗嗎？生命教育不應該是熱熱鬧鬧的噱頭或配合行銷市長形象的活動啊」。許多網友留言砲轟「Curry Liu」的發文不厚道，用鍵盤在「Cherry拔拔」的傷口上灑鹽，要求「Curry Liu」公開道歉。

動保生命教育講師「Cherry拔拔」廖政輝24日說，「Curry Liu」為桃園市動物保護協會祕書長劉盈如，對她這些誣蔑和抹黑的內容及推托之詞，已抹煞他11年來的努力，「這次真的受到很大的傷害，尤其是Cherry和貝貝已經往生，還要被抓出來鞭屍，我下周一一定對Curry Liu提告；而陳珮騏身為公眾人物，既然按了轉發貼文就要負責任」。

對於廖政輝的控訴，陳珮騏24日已秒刪貼文，有誠意的主動發文表態，隨後在臉書粉絲頁公開道歉，「當時轉發原因是本人認為此文在說明政府行為問題，不曉得該文內容讓Cherry爸爸難過，感覺是批評涉及個人Cherry爸爸認為這篇內容對他為不實傷害，我也才驚覺可能這篇原文我有沒注意仔細的地方，基於本人自去年上課後更深切同理心，很多事物眼見不一定為憑，很多人事物背後或許有許多我不知道的內情，所以早就不再針對個人有所指責或控訴，或僅相信單一方說法。今因查審不足而轉發是我疏忽，故撤刪轉發並發文說明。因細查未逮，造成誤會，深感抱歉」。

出道13年的陳珮騏，雖然常在本土劇中演壞女人，但私下對動物相當有愛心，除了家中有寶貝愛犬之外，近年來投身動物保護，2014年開始陸續加入救援、送養行列。不過她去年曾因在臉書轉貼一篇「虐狗」文章而惹上官司，經士林地方法院審理後，須負起民事責任判賠５萬元。而發文的愛狗人士因未經求證就發文，依妨害名譽判拘役40天，得易科罰金４萬。

陳珮騏25日一早在粉絲團強調，對於此次轉發貼文及撤文，至始至終沒有火氣，只有就事論事的平靜成熟和氣的溝通。至於去年惹上官司一事她也加以說明，「先前訴訟二審已平反一審原判決，二審結果：無罪，目前等待法庭最後判決書中」。

(中時)