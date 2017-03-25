當棄養狗遇見加油站老闆娘 際遇大不同

狗狗小黑尼高（Negao）先是被飼主棄養，後來被加油站老闆娘收養，如今還是加油站聘用的模範員工。

尼高曾在街頭尋找遺棄牠的主人，但遍尋不著，直到有天牠被加油站的老闆娘普拉諾爾（Sabrina Plannerer）瞧見。

動了慈心的普拉諾爾帶著尼高找獸醫，打疫苗、除蟲買食物搭住所，尼高的人生由黑白變彩色。

普拉諾爾不只把尼高當寵物，更把牠視為相互扶持的工作夥伴，在牠的項圈掛了員工識別證「聘用」牠，尼高也善盡職責，熱忱歡迎每位上門的顧客，擔負起加油站的親善大使。1060325

(中央社)