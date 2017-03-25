日陶藝家鹿兒島睦飆童趣！超萌貓咪點綴餐盤好繽紛

日本作家鹿兒島睦以鮮豔的藍色、黃色悉心地在器皿上描繪動物與花草。（林宜靜 攝）

對於器皿，大多數人可能會認為這只是「搭配食物」的配角！然事實上，放在台北故宮裡的「珍寶器皿」可是老祖先實際使用過的「生活用具」，而現在的我們視這些器皿為珍貴藝術品！

英文26個字母裡都有可愛動物和花草創作。（林宜靜 攝）

器皿可視為藝術品，也能真正讓它發揮價值，成為我們生活中的一部份！享譽國際的日本陶藝家鹿兒島睦就做到了，其所創作的貓咪、狗狗、各式可愛動物或人物像點綴陶藝裡，活潑主題、療癒畫作、簡單線條，讓這些器皿增添溫暖與繽紛！

鹿兒島睦陶器作品。（林宜靜 攝）

現年50歲的鹿兒島睦出生於福岡。美術大學畢業後，於室內裝飾店鋪裡任職，專職商品陳設及管理。現在於自己福岡市內的工作室（atelier de la paix）中以陶器、布料、版畫為主進行創作。

享譽國際的鹿兒島睦其作品受到許多人喜愛，圖為專書。（林宜靜 攝）

鹿兒島睦以手、鉛筆、針、各種顏色的泥土進行創作，並使用黒、黄色、紅、粉紅、藍、綠、白上色，色彩繽紛卻不花俏。作品中常看到帶有微笑的動物、盛開的花草植物，上演動物們在大自然間嬉戲的場景， 充滿童心。

鹿兒島也在藝廊中的透明玻璃門現場繪製貓咪、狗狗、小馬，豐沛的藝術創作能力讓人讚嘆與驚喜！（林宜靜 攝）

昨（24日在）小器藝廊的開展酒會中，鹿兒島睦帶來他的新作與粉絲分享。慵懶「喵星人」睜大雙眼看著這「花草世界」、睡眼朦朧的大象躺在草坪中開心進入夢鄉、還有慈祥老奶奶微笑和老爺爺相對望。此外，鹿兒島也在藝廊中的透明玻璃門現場繪製貓咪、狗狗、小馬，豐沛的藝術創作能力讓人讚嘆與驚喜！

鹿兒島睦的陶藝作品慈祥老奶奶微笑和老爺爺相對望。（林宜靜 攝）

沒有過多繁複色彩、簡單線條裡傳遞出動物、人物最真實的一面，無怪鹿兒島睦被譽為「只要看到就令人感覺幸福」的魅力，跨越和洋，全世界的關注粉絲持續增加中。

日本知名料理藝術家高橋良子。（林宜靜 攝）

日本知名料理藝術家高橋良子製作日式飯糰、甜點，這些彷彿藝術品的料理放在鹿兒島睦精心製作的器皿裡。（林宜靜 攝）

值得一提的是，現場裡也邀請日本知名料理藝術家高橋良子製作特色日式飯糰、甜點，這些彷彿藝術品的料理放在鹿兒島睦精心製作的器皿裡，繽紛色彩中飄童趣，讓在場粉絲直呼「卡哇伊」。一邊品嚐高橋小姐精心料理，等到盤子空了，就能看到鹿兒島睦的童趣器皿。

日本作家鹿兒島睦以貓咪為主題創作的器皿。（林宜靜 攝）

藝術並非高不可攀，生活中的藝術就在我們身邊，等待我們去發現！喜歡動物、小朋友、繪本的同好不妨趁著春暖花開來看看展吧！穿越童趣透明玻璃門進入鹿兒島睦的彩繪世界，找尋兒時夢想，讓生活多一點繽紛、多一點快樂！

日本人氣陶作家鹿兒島睦個展。（小器藝廊提供）

鹿兒島睦個展（免費）

日期：3月25日 ～4月5日（12:00～20:00）

地點：小器藝廊（台北市大同區赤峰街17巷4號）

(中時電子報)