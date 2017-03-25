林書豪戰巫師 籃網三節賽完暫落後

美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今晚客場戰華盛頓巫師隊，總計前3節貢獻14分，但籃網仍以81比97落後巫師。

林書豪第3節先攻得2分後，靠罰球投2中2再得到2分，總計前3節砍進14分，但林書豪這場比賽前3節的犯規次數達3次。前3節打完，籃網縮小比分差距至落後16分。

巫師目前是東區聯盟排名第3的球隊，而籃網在林書豪昨天傷癒復出後出戰鳳凰城太陽隊，取得本球季以來的首度連勝，目前仍是東區聯盟排名最後、居第15。1060325

(中央社)