開頂雙層巴送歡樂 高客兒童免費好康
兒童節將到來，高雄市開頂雙層巴士整合遊樂景點，4月1日起推出「歡樂卡多4月親子同歡月」活動，提供平日12歲以下小朋友免費搭乘，與高雄熊等吉祥物互動拍照，歡迎親子共遊。
高雄市已有兩輛雙層巴士行駛導遊市區觀光景點，配合4月的連續假期及兒童節，客運業者推出好康及吉祥物互動歡樂遊程，要吸引親子同樂，還提供12歲以下小朋友平日免費搭乘的好康。
為激勵親子共遊互動，活動還邀請高雄熊、壽山動物園壽Q家族、猴子大王Banana Monkey等可愛的吉祥物與乘客拍照互動，增加遊程的趣味性。
活動4月1日起跑，延續整個4月；4月1日到4月4日的連假，每天下午3時30分和下午6時，在西子灣線的駁二站與時代線兩個乘車點，會有吉祥物人偶見面會。詳情洽高市府交通局或高雄客運。
高雄市雙層巴士全票是新台幣300元、優待票及半票120元。
迎接兒童節與清明連續假期，高雄市壽山動物園推出4月1月至4日12歲以下兒童免費入園活動。1060325
(中央社)
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