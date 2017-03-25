搭小黃跑行程 柯文哲：第一次都卡卡的

台北市長柯文哲今天被問及「推動小黃接送首長假日行程」的感想時說，「第一次都卡卡的」，大家第一次使用還是不熟，尤其是用APP付帳，但統一調度首長的座車一定較省錢。

柯文哲上午出席「106年度首長領航營─105年度策略地圖執行成果發表會」，會前受訪，媒體詢問，關於北市24日宣布推動小黃接送首長假日行程的感想，柯文哲也率先搭小黃到會場。

柯文哲說，第一次使用還是不熟，尤其是以APP付帳方式，並以台語說「第一次都卡卡的」，當然沒專車方便，但應該比較省錢，若所有首長在假日跑行程的座車，採用統一調度方式一定比較省。

至於局處首長搭小黃跑行程的個人安全以及洩密疑慮，柯文哲表示，「也還好」，台北每天那麼多人坐計程車，台北還是個安全的城市，「平時搭車也很少討論什麼東西，聊天比較多。」

柯文哲說，這個時代沒有洩不洩密的問題，已經公開透明到這個程度，「其實很少有什麼機密」，未來會先試辦3個月；至於剛搭車費用，柯文哲回應，下車沒仔細看，這要問隨扈。1060325

(中央社)