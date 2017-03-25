柯P勉首長正直誠信 否則成共犯結構

北市府今舉辦「首長領航營」，由各局處分享去年度策略地圖執行成果。市長柯文哲致辭時表示，希望透過策略地圖、平衡計分卡，讓市府從上到下有共同的核心價值，朝共同目標邁進。而在所有核心價值中，最重要的就是「正直誠信」，沒有正直誠信的團隊，那叫共犯結構。

柯文哲表示，他上任以後引進企業常用的策略地圖、平衡計分卡，這需要改變組織文化和員工心態，很有挑戰性，所以透過不斷舉辦教育訓練，希望從上到下都能朝共同目標邁進，如果同仁都能有相同的使命願景、核心價值，政策推展會更有效率。

柯文哲說，今天首長領航營讓各局處分享成果，透過互相學習，讓大家看看在策略地圖、平衡計分卡的使用上，有沒有可以改進的地方。

他話鋒一轉指出，自己參加過市府簡任文官訓練至少3次，每次都考一個單選題：「正直誠信、開放共享、創新卓越、團隊合作4項核心價值中，哪個最重要？」多數人都選團隊合作，但這是錯的，「沒有正直合作的團隊合作，叫做共犯結構。」

柯文哲強調，他的政治目標很簡單，就是建立對的社會，對的社會代表公務員是服務人民的、政府是可信的、司法是公平的、法律是給人民遵守的、警察是抓壞人的、監獄是關有罪的人的，聽起來很好笑，不是就是這樣嗎？但「我們是這樣嗎？」他認為，現在應只有警察抓壞人有達到，其他都沒達到。

柯文哲說，所有核心價值最重要是正直誠信，失去正直誠信，其他核心價值也會完全崩潰。例如很多政治上的問題，都是一開始抵觸正直誠信，變成小小的怪問題，40年、50年之後，就變成「大大的怪問題」，反而不知道怎麼處理了。

舉例來說，已開闢未徵收的道路至少要花1兆，未開闢未徵收又再另外1兆；社子島禁建50年，都是違建；每天在罵的內湖，工業宅、夾層屋怎麼來？為什麼有些廠商特別可以在內湖蓋工業宅，柯文哲說，這都不是今天出問題，20年前就出問題了，就是那一家。

(中時)