陳冠希IG曬「玩具照」傳準備好當新手爸

陳冠希傳下個月將升格當爸(圖/陳冠希IG)

陳冠希女友秦舒培被爆懷孕消息，陳冠希則是在微博霸氣寫下「廢話，我不說」，似乎不願與外界瞎攪和，但是昨晚卻在IG曬出玩具照，也引起粉絲熱議「是給孩子玩的嗎」？

秦舒培上個月與友人合影，但未見肚子隆起。(圖/秦舒培IG)

陳冠希此次一反常態，未對女友懷孕傳聞做出回應。(圖/本報系資料照)

對於網路瘋傳秦舒培懷有身孕，下個月預計在洛杉磯生產，對此傳聞向來直言直語的陳冠希卻一反常態，並未對此事作出回應，未料昨晚卻在IG上曬出電影《星際異攻隊》周邊產品，也讓網友質疑是「準備給小孩玩的」，似乎做好下個月升格當新手爸的準備，不過上個月秦舒培與友人看電影時，曾拍下正面全身照，但未見肚子特別隆起，至於真相究竟為何?相信時間將會證明一切。

(中時電子報)