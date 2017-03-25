女學生摔車外慘死 客運曾飆速72公里
基隆客運23日發生摔死國中女學生意外，家屬質疑客運過灣速度過快，離心力導致女學生撞開後門摔落車外遭輾斃。媒體報導，肇事客運上的數位型行車紀錄器，曾測到時速72公里，而該路段限速50公里。
基隆客運「1062」（中崙至金瓜石）班車，23日傍晚行經大寮站時，蘇姓女國中生不知何故撞擊後門，後門竟然開啟，女學生被甩出車外當場輾斃。一開始傳出是女學生與同學嬉鬧，遭推撞公車門；但後來家屬氣憤反駁，當時公車擠滿人，學生才被擠至車門旁，而且車速快又遇過彎路段，因離心力抓不穩被甩出車外，並非學生嬉鬧。
根據《自由時報》報導，肇事客運上的數位型行車紀錄器，在客運煞停前幾秒，曾測到時速72公里，高於該路段限速50公里。
基隆客運副總經理黃治淮回應，肇事客運平均時速約為60公里，而在事故處前200公尺處，曾有一名乘客下車，換句話說，客運要在200公尺內，從時速0加速到72公里，這種可能性，由專業鑑定機構調查較妥適。
(中時電子報)
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