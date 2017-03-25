都更戶赴老家借宿 柯文哲：這是種表演

台北市長柯文哲今天被問及北市都更戶赴新竹老家盼借宿，他說，「這個也是種表演」，因危及公安才拆屋，雖建商偷拆違法，但因擔心住戶房子倒塌，且有技師公會鑑定才拆除。

台北市長安西路都更案遭拆戶屋主張權嶔，24日帶著簡單行囊到柯文哲位在新竹市的老家，希望能夠借宿；柯媽向媒體表示「那台北市政府的事情，我家又不是旅館。」

「真的是走投無路，才會來此打擾」張權嶔當天下午到柯文哲的新竹老家，希望向柯爸柯承發、柯媽何瑞英「吐苦水」，並尋求借宿，但柯文哲父母親並未應門出面；張權嶔和友人在柯家門前高舉自製海報，直呼「很抱歉突然來訪，真的是走投無路」，約20多分鐘後才離去。

柯文哲今天上午出席「106年度首長領航營─105年度策略地圖執行成果發表會」，會前受訪，媒體詢問，關於長安西路都更案不同意戶到新竹老家借宿感想。

柯文哲說，「這個也是種表演吧」，事實上，因危及公安才拆屋，但也沒辦法，雖然建商偷拆是違法，但擔心住戶房子倒塌，且有先找技師公會鑑定，若專業判定房屋隨時會倒，為其他民眾的安全理由還是要先拆。

另外，台灣搖滾團體五月天29日將在台北市大安森林公園開唱，主辦單位表示，27日清場，29日當天開放免費入座，北市出動200人維持整潔、治安。

柯文哲表示，「聽說有民眾已經拿睡袋開始排隊」，後續維安秩序會由警局處理，「多少會擔心大安森林公園環境被破壞，因為人會很多，草地可能會被踐踏。」1060325

(中央社)