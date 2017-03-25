蒲亭會法極右派候選人：不干涉法國政治
法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋今天到訪莫斯科，獲俄羅斯總統蒲亭接見。蒲亭強調，克里姆林宮不干涉法國政治。
法新社報導，據俄方表示，這是兩人首度會晤。法國1個月後展開總統大選首輪投票，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）希望跟世界領袖會談，以拉抬自己的國際地位。
據克里姆林宮公布的文本，蒲亭（Vladimir Putin）指出：「我們絕不想影響當前的活動，但我們保留跟法國所有政治勢力對話的權利。」
俄國遭控為了拉抬後來當選總統的川普（Donald Trump）選情而干預去年美國大選，美國當局為此展開調查。
堅定親歐派法國總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）的1名幕僚，上月指控俄國透過國營媒體散播虛假謠言，試圖破壞馬克宏競選。
民族陣線（National Front）黨魁瑪琳．雷朋告訴法新社，她和蒲亭討論打擊「基本教義派」的方法。不過她拒絕說明會談時，蒲亭提出哪些議題。
她說蒲亭代表世界的1個「新視野」。
瑪琳．雷朋告訴記者：「過去幾年，1個新世界儼然成形。那是蒲亭的世界，在美國是川普的世界、在印度則是（印度總理）莫迪（Narendra Modi）的世界。」
「我可能是下1個跟所有這些偉大國家共享1種願景的人，那種合作而不卑躬屈膝的願景，並非歐洲聯盟太常展現出的那種強硬派願景。」（譯者：中央社何宏儒）1060325
(中央社)
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