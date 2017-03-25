企業贊助棒球隊 環球科大誓創佳績
企業回饋贊助在地球隊，環球科大棒球隊今天誓言創佳績，以「志豪鍋爐」隊名，整裝將於明天（26日）參加今年全國棒球春季聯賽。
環球科技大學棒球隊由校長陳益興及志豪公司代表共同授旗，並贊助獎學金新台幣30萬元，希望球隊安心練習及參賽，預祝球隊旗開得勝。
環球科大校長陳益興說，志豪公司1989年創設於雲林虎尾，以生產工業用鍋爐聞名國內外，公司負責人張松竹曾贊助瓊斯盃等運動賽事，並提供職業及學校球隊資源、招待家扶兒及偏鄉學子看球賽，地方傳佳話。
陳益興表示，環球科大棒球隊成立於2001年，從大專盃第三級（丙組）打起，接連在丙組、乙組拿下冠軍後，2005年如願躋身甲組成棒之林，志豪公司從2008年起贊助至今，如虎添翼，球隊誓言再創佳績。1060325
(中央社)
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