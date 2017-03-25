法北里爾市爆槍擊3傷 武警進駐

我要評比

法國北部里爾市（Lille）今晚一處地鐵站附近傳出槍響，不明人士開槍後逃逸。警方說，有3人受傷。反恐警察已抵達現場。

美聯社報導，里爾警方表示，3名傷者當中，1人是青少年，3人傷勢都未危及性命。開槍原因不明。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，警方指出，1名14歲少年腿部中彈，其他人頸部和背部受傷。

反恐警察在槍擊數分鐘內抵達現場，但是初步跡象顯示，槍手可能出於報復尋仇。

法國地方報「北方之聲報」（La Voix du Nord）及France Bleu電台報導，里爾槍擊事件可能是地方犯罪分子尋仇互鬥。1060324

(中央社)