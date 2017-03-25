籃網遭巫師痛宰輸21分 林書豪14分3助攻

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天出征華盛頓巫師，終場以108比129慘敗，林書豪此役先發上場約20分鐘，貢獻14分3助攻1籃板。

籃網開賽打出13比4攻勢，不過巫師在沃爾（John Wall）的帶領下反撲超前，首節沃爾貢獻12分5助攻，幫助巫師反以31比22握有優勢。

第2節開局，籃網依舊突破不了巫師強悍的嚴防，巫師趁勢拉出一波14比4攻勢，再把領先分數擴大至45比26，籃網靠著林書豪的三分外線才稍稍止血，但巫師持續進攻，把領先分數擴大至20分以上；而下半場籃網沒有起色，也讓勝負早早定調。

籃網先發表現平平，僅有林書豪和霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）的19分，2名球員得分來到雙位數，替補的漢密爾頓（Justin Hamilton）拿下20分，反而是全隊最高。

反觀巫師平均命中率50.5%，其中三分球26投10中，除了沃爾的22分，馬辛米（Ian Mahinmi）、詹寧斯（Brandon Jennings）、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）這3名替補都貢獻雙位數分數，全隊火力兇猛。1060325

(中央社)