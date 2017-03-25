NBA》內訌不斷！葛瑞芬遭爆今夏離開快艇

別看狄安卓喬丹(左)與布雷克葛瑞芬在場上好像很要好模樣，其實兩人早無私下交情。(美聯社資料照)

最近傳出內訌不斷的快艇，今年夏天可能面臨重大陣容變化，因為當家前鋒「幹籃哥」布雷克葛瑞芬傳出可能選擇離開，新東家人選將在雷霆、塞爾提克或湖人當中出線，面對快艇本季戰績下滑頹勢，葛瑞芬這次走人機會頗高。

儘管葛瑞芬並未放棄續留快艇可能性，因為他只要選擇留下，就可簽下天價合約，但他最近開始考慮找尋生涯第二春，除了可以回到家鄉奧克拉荷馬市跟韋斯布魯克聯手，也可轉往湖人發展，畢竟他相當熱衷娛樂事業。

甚至葛瑞芬投靠塞爾提克的話，其實也算不錯選擇，本季綠衫軍打出亮眼成績，艾塞亞湯瑪斯逐漸打出明星身價，有了葛瑞芬，可讓他們戰力更加升級，只是目前以這3隊的薪資運用空間與財力來看，還是湖人比較有機會得標。

會讓葛瑞芬產生離開念頭的主因，在於最近快艇傳出不少負面新聞，除了葛瑞芬與狄安卓喬丹早已沒有私下交情，保羅的好強個性與圓滑態度，更讓其他隊友感到不滿，可是最嚴重的還是小瑞弗斯的享受特權。

因為小瑞弗斯的老爸，正是籃網總管兼總教練的瑞弗斯，就算兩人再怎麼撇清關係，總是會引發其他快艇隊友遐想，甚至不滿為何小瑞弗斯可以獲取較多上場時間，這個問題一天不解決，快艇內部氣氛只會越來越尷尬下去。

(中時電子報)