NBA》內訌不斷！葛瑞芬遭爆今夏離開快艇
最近傳出內訌不斷的快艇，今年夏天可能面臨重大陣容變化，因為當家前鋒「幹籃哥」布雷克葛瑞芬傳出可能選擇離開，新東家人選將在雷霆、塞爾提克或湖人當中出線，面對快艇本季戰績下滑頹勢，葛瑞芬這次走人機會頗高。
儘管葛瑞芬並未放棄續留快艇可能性，因為他只要選擇留下，就可簽下天價合約，但他最近開始考慮找尋生涯第二春，除了可以回到家鄉奧克拉荷馬市跟韋斯布魯克聯手，也可轉往湖人發展，畢竟他相當熱衷娛樂事業。
甚至葛瑞芬投靠塞爾提克的話，其實也算不錯選擇，本季綠衫軍打出亮眼成績，艾塞亞湯瑪斯逐漸打出明星身價，有了葛瑞芬，可讓他們戰力更加升級，只是目前以這3隊的薪資運用空間與財力來看，還是湖人比較有機會得標。
會讓葛瑞芬產生離開念頭的主因，在於最近快艇傳出不少負面新聞，除了葛瑞芬與狄安卓喬丹早已沒有私下交情，保羅的好強個性與圓滑態度，更讓其他隊友感到不滿，可是最嚴重的還是小瑞弗斯的享受特權。
因為小瑞弗斯的老爸，正是籃網總管兼總教練的瑞弗斯，就算兩人再怎麼撇清關係，總是會引發其他快艇隊友遐想，甚至不滿為何小瑞弗斯可以獲取較多上場時間，這個問題一天不解決，快艇內部氣氛只會越來越尷尬下去。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。