國泰NBA3對3籃賽 馬里安來台參與

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國泰NBA3對3籃球賽系列活動27日展開，活動將首次在台舉辦NBA教練訓練營，而NBA退役球星馬里安（Shawn Marion）（前）也將來台參與相關活動。（NBA官方提供）中央社記者李晉緯傳真 106年3月25日

國泰NBA3對3籃球賽系列活動27日展開，活動將首次在台舉辦NBA教練訓練營，而NBA退役球星馬里安（Shawn Marion）也將來台參與相關活動。

由美國職籃（NBA）與國泰金控合作舉辦的第7屆「國泰 NBA Youth Madness 大專籃球3對3」將再次席捲台灣，活動首次在台舉辦NBA 教練訓練營，為台灣的基層教練講解培訓青少年選手的要領。

NBA退役球星馬里安（Shawn Marion）也將於26日抵台，27日會為系列活動進行開幕。

馬里安28日、29日將前往高雄、台中與球迷互動，期間將參觀幾所大學，希望可以藉此鼓勵學生族群參與2017國泰NBA Youth Madness這類的籃球賽事，透過籃球創造出更健康、正面的生活。

30日馬里安將回到台北參與教練訓練營，與NBA培訓中心的技術總監帕瑪（Bruce Palmer）為來自全台各所學校共40多位的基層教練、體育老師講解籃球訓練的技巧及如何培訓年輕選手發展。

馬里安身高201公分，是曾4度入選NBA全明星賽的全能球員，過去他以全方位身手見長，防守與快攻灌籃更是他的拿手好戲，勁爆的體能素質也讓他獲得「駭客」的綽號。

馬里安1999年在NBA選秀中以第1輪第9順位被鳳凰城太陽隊選中，更在2011年幫助達拉斯小牛奪下NBA總冠軍。1060325

(中央社)