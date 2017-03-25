葛麗泰嘉寶生前寓所 開價595萬美元
好萊塢影壇經典女星葛麗泰嘉寶過世27年後，她生前居住30多年之久的曼哈頓高級公寓，如今在房地產市場上求售，開價595萬美元。
1905年出生於瑞典首都斯德哥爾摩的葛麗泰嘉寶（Greta Garbo），從1920年代開始活躍於好萊塢，曾以「羅曼史」（Romance）、「安娜克莉絲蒂」（Anna Christie）、「妮諾奇嘉」（Ninotchka）三度入圍奧斯卡最佳女主角，可惜從未獲獎。1955年，美國影藝學院頒發奧斯卡特別貢獻獎給她，但葛麗泰嘉寶並未出席領獎。
從1941年上映的「雙面女人」（Two-Faced Woman）遭逢票房失利之後，葛麗泰嘉寶便淡出銀幕。演出了28部電影的她，從35歲開始就讓自己從影壇退休，甚至從媒體前消失，過著高度隱密的低調生活。
直到1990年以84歲高齡辭世，葛麗泰嘉寶終生未婚，也不曾育有子女。這位資深女星身後留下的遺產據估計在3200萬美元至5700萬美元之間，由她的外甥女葛蕾‧瑞斯菲爾德（Gray Reisfield）全數繼承。
1953年，葛麗泰嘉寶買下瀕臨曼哈頓東河（East River）的高級公寓，長達30多年獨自居住，直到她過世。
根據房地產仲介機構「哈斯提德房地產」（Halstead Property）資料，葛麗泰嘉寶生前居住的這棟私人專用電梯、共有7個房間的公寓，如今在房地產市場求售，開價595萬美元。
葛蕾‧瑞斯菲爾德的兒子瑞斯菲爾德（Derek Reisfield）接受媒體訪問指出，葛麗泰嘉寶是影史上第一個被塑造成同時具備自信與女人魅力特質的女星，「從許多角度來看，她也是現代女性的先驅，因為她非常獨立。」
瑞斯菲爾德形容，這棟寓所如同葛麗泰嘉寶的庇護所，她非常喜歡房子的空間設計，屋子裡也充滿她的巧思。例如她對主臥室裝潢顏色的要求非常講究，為了向室內設計師鮑德溫（Billy Baldwin）表達她到底想要什麼色調，還拿了一張玫瑰色系的布料給他看，並且在布料底下點上蠟燭。
瑞斯菲爾德說，對於姨婆生前這棟居所的印象深刻，因為他當年從學校畢業，進入社會工作時，就住在附近，以便就近照料，「我們家人經常在姨婆家裡小聚，一起喝點雞尾酒。」1060325
(中央社)
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