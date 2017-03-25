河南靈寶金礦事故 已有8人遇難

中國大陸河南省靈寶市的秦嶺金礦24日發生事故，造成18人受困。經搶救，10名脫困者中1人傷勢過重死亡，8名被困者中也有7人喪命，另1人仍下落不明。

新華社報導，中共河南省靈寶市委宣傳部今天上午表示，中國黃金集團旗下河南秦嶺黃金礦業公司位於靈寶的一處礦坑24日上午10時36分發生事故，事發當時有18人受困。

這處礦坑當時遭遇來歷不明的煙霧，井下11名工人和6名管理人員失聯。24日晚間9時50分，經再次清查，又發現1名值班巡邏人員失聯。

截至發稿為止，這18人中已有10人升井脫困，並送醫搶救，其中1人因傷勢嚴重不治死亡，其餘9人生命跡象穩定。受困井下的8人中，1人失聯，其餘7人被搜救人員發現時已無生命跡象。1060325

(中央社)