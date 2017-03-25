NBA》70分！戴文布克飆分秀仍輸球
戴文布克再次展現他驚人的得分破壞力！布克25日投40中21、罰26中24，攻下生涯新高70分，另有8籃板、6助攻、3抄截與1火鍋，表現相當全面，不過剛創先發陣容平均年齡最年輕紀錄的太陽，仍以120比130輸給塞爾提克。
布克原本生涯單場得分最高紀錄是今年1月13日對上小牛的39分，沒想到25日一舉把紀錄推到更高境界，他也成為NBA史上最年輕拿下60分以上的球員，目前他年僅20歲又146天，就已展現如此傑出，甚至誇張的得分能力。
25日打了45分鐘的布克，等於只休息3分鐘時間，這也是太陽高層刻意做出的結果，因為太陽先前讓布雷索、奈特等人宣告本季剩餘例行賽不再上場，就是想給布克與另1個年輕後衛尤利斯更多發揮空間，如今果然換來布克的爆發。
布克得以得分大爆發的另一主因，就是太陽上半場就已處於43比66大幅落後，太陽總教練華生竟然還把布克留在場上，擺明就是讓他飆分，說布克能拿70分是刻意「做」出來的，也算合理的批評或評價。
塞爾提克贏球功臣仍是當家主控艾塞亞湯瑪斯，他拿全隊最高34分，且有7助攻、2籃板，荷福德與吉拉德格林各有15分，克勞德與歐利尼克各有13分，由於騎士25日也贏球，塞爾提克與騎士之間勝差仍是1場。
(中時電子報)
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