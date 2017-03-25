吳卓林大義滅親報警抓母 過家門不入！
成龍的私生女吳卓林與母親吳綺莉相依為命，不過2015年時傳出她有吸毒、家暴問題，當時吳卓林就曾透過學校讓母親被捕。沒想到日前吳卓林又報警表示遭人恐嚇，她又報警，吳綺莉遭逮捕審問扣查17小時，昨天下午才保釋外出返家；而吳卓林就被拍到她其實在朋友陪同下返家，可最終沒進家門。
吳綺莉因被吳卓林大義滅親報警抓人後，她昨天下午才獲釋返家，被香港媒體拍到她憔悴落魄的模樣，被追問狀況，吳綺莉也僅說「沒事沒事，多謝關心。」不過隨後女兒吳卓林就被拍到在朋友的陪同下，開開返回寓所。
不過吳卓林戴起帽子、坐趴在外籍女友人腿上躲避媒體，未知是否因為大批媒體守候，吳卓林最後沒下車返回家中，等於沒和母親見到面。吳卓林先前曾在網上寫下「這可以是愚蠢、也可以是我做過最勇敢的事」，疑似提前暗示報警行動。但有不少網友認為吳卓林如此舉動對吳綺莉創傷太大，認為她獨自辛苦扶養她長大，不該如此對待母親。
(中時電子報)
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