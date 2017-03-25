走出《美女與野獸》 探訪法國奢華香波堡

法國香波堡，是真人版電影《美女與野獸》靈感來源。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

童話故事《美女與野獸》被改編成電影上映，其中貝兒與野獸定情的城堡，為故事提供浪漫唯美的場景。位於法國中部羅亞爾河流域的香波城堡Château de Chambord），是故事城堡靈感來源，城堡氣勢宏偉，有著豐富的文藝復興色彩。

香波堡是羅亞爾河流域內最大封閉式園林城堡，1519年由瓦盧瓦王朝的弗朗索瓦一世建造，弗朗索瓦一世逝世後，由亨利二世接手興建，最後由波旁王朝的路易十四於1684年完成。香波堡融合法國中世紀風韻及古典義大利式的文藝復興風格，整體氣勢宏偉，細微處精緻典雅。

香波古堡內部空間寬廣，長156、高56公尺，有77座樓梯、282座煙囪及426個房間，使用羅亞爾河谷石灰石建造，比起其他「人工感」較高的城堡，來得渾然天成。

香波堡建造用途為狩獵行宮。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

香波古堡的建造主要用途，是作為「狩獵行宮」，不過城堡雖有中世紀要塞的壯闊外觀，但不具備實質居住、軍事防禦功能，且地處偏僻，歷任國王鮮少造訪，寂寞的華麗古堡非它莫屬。

(中時電子報)