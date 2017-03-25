體操世界盃 唐嘉鴻地板奪金

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台灣體操選手唐嘉鴻在競技體操世界盃單項系列賽的地板項目中，拿下14.366分，力壓對手奪下金牌。

2017競技體操世界盃單項系列賽（FIG Artistic Individual Apparatus World Cup），22日起在卡達的杜哈進行。

唐嘉鴻在資格賽首日參加地板、鞍馬、吊環項目，資格賽次日再參加單槓項目，其中地板項目的部分，他以預賽第2名順利闖入決賽。

在地板項目決賽中，唐嘉鴻表現優異，拿下14.366分，打敗哈薩克17歲小將卡里米（Milad Karimi）及羅馬尼亞名將德拉古列斯庫（Marian Dragulescu），奪得金牌。1060325

(中央社)